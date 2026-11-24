Ова интервју е дел од серијалот текстови посветени на работата на дел од добитниците на грантови во рамки на програмата „Digital Spark“, која се спроведува во рамки на проектот „Регионален механизам за поддршка на Источна Европа и Централна Азија (EECA)“. Проектот го спроведуваат Фондација Метаморфозис и TechSoup, во партнерство со CIVICUS и во рамки на Иницијативата за дигитална демократија (DDI), која ги опфаќа земјите од глобалниот Југ. Интервјуто се објавува на „Глобал Војсес“ врз основа на договор за споделување содржини.

Една од најголемите пречки за граѓаните ефикасно да комуницираат со институциите во Косово е збунувачката и нефункционална бирократија. Кога граѓаните сакаат да пријават проблем во својата заедница, како што се дупки на патиштата или незаконско фрлање отпад, се соочуваат со систем во кој од нив се очекува да ги знаат надлежностите и одговорностите на различните државни институции и самостојно да ја завршат потребната документација.

Ако пријавите се поднесат до погрешна институција или без соодветната документација, тие или се игнорираат или се чека долго време за да бидат разгледани. Тоа ги обесхрабрува граѓаните да се вклучат и негативно влијае врз нивната доверба во власта. На крајот, ваквата состојба дополнително ги влошува и онака сериозните проблеми со транспарентноста, комуникацијата и отчетноста на државните институции во Косово.

Во 2026 година, локалната невладина организација Sbunker одговори на овој предизвик со создавање онлајн-платформа наречена Kosovo.report, која им овозможува на граѓаните брзо и едноставно да ги пријавуваат проблемите до надлежните институции. Глобал Војсес спроведе интервју по е-пошта со Хана Дева, раководителка на проектот во Sbunker, за да дознае повеќе за нивната иницијатива. Интервјуто е уредено заради поголема јасност и концизност.

Глобал Војсес (ГВ): Кажете ни нешто повеќе за вашата организација и зошто одлучивте да се вклучите во проектот Digital Spark.

Хана Дева (ХД): Sbunker е невладина организација основана во 2016 година, чија работа е насочена кон обезбедување анализи и аргументирани согледувања за важни политички, економски, општествени и културни прашања во Косово и Западен Балкан. Преку нашата Дезинфо програма, ги следиме содржините во локалните и регионалните медиуми со цел да ги идентификуваме дезинформациите и да се справиме со нив. Sbunker создава подкасти и други медиумски содржини во кои се разгледуваат политичките и општествените случувања, како и филозофски, културни и теоретски теми. Се приклучивме кон проектот Digital Spark затоа што сакавме да создадеме начин за непосредно граѓанско учество преку технологијата. Така настана Kosovo.report, платформа осмислена за да им овозможи на граѓаните на едноставен начин да пријавуваат проблеми и да поднесуваат барања поврзани со нивните населби и локални заедници. Платформата треба да служи како врска меѓу граѓаните и јавните институции, помагајќи пријавите да стигнат до надлежните институции и олеснувајќи им го целиот процес на граѓаните.

ГВ: Кој проблем или предизвик во вашата заедница ве поттикна да го започнете овој проект?

ХД: Преку нашата работа во медиумите и во областа на граѓанското учество, се заинтересиравме за тоа како граѓаните ги пријавуваат секојдневните проблеми во своите заедници до јавните институции. Истражувањата за јавната администрација во Косово укажуваат на расцепканост во обезбедувањето јавни услуги, неусогласеност во административните постапки и дигиталните услуги, како и на постојаните проблеми во комуникацијата меѓу граѓаните и институциите. Поради тоа, граѓаните честопати не знаат како да пријават одреден проблем и до која институција да се обратат. Kosovo.report беше создадена токму со цел да одговори на овој предизвик. Идејата е да им се овозможи на граѓаните на поедноставен начин да пријавуваат проблеми, без притоа да мораат самите да утврдуваат која институција или одделение е надлежно за нивно решавање. Врз основа на видот и локацијата на проблемот, платформата треба автоматски да ја проследи пријавата до соодветното одделение и да му овозможи на граѓанинот да го следи понатамошниот тек на постапката.

ГВ: Кои се главните промени и активности што ги спроведе вашата организација во текот на учеството во проектот?

ХД: Нашата главна активност беше развојот на Kosovo.report, од почетната идеја до функционална платформа која сега се подготвува за пилот-фазата. Паралелно со развојот на платформата, остваривме координација со Општина Приштина за да утврдиме како пријавите треба да стигнуваат до соодветните одделенија, а подготвивме и Меморандум за разбирање со кој ќе се формализира оваа соработка. Покрај работата на платформата, Sbunker имаше улога на центар за јакнење на капацитетите на другите добитници на грантови во рамките на проектот Digital Spark. Организиравме средби и работилница за застапување, на која добитниците работеа на осмислување заеднички настан за застапување. Исто така, бевме домаќини на едномесечна програма за стручно усовршување на која учествуваше младата Бора Дибра од албанската организација IRSH (Young Intellectuals, Hope). Програмата беше посветена на дигиталното граѓанско учество, медиумската писменост и партиципативното застапување.

ГВ: Како учеството во проектот влијаеше врз корисниците на вашата организација и заедницата на која ѝ служите? Можете ли да наведете конкретни примери?

ХД: Проектот ѝ овозможи на Sbunker како организација да го прошири досегашниот пристап кон граѓанското учество. Досега, голем дел од нашата работа беше насочен кон информирање на граѓаните и поттикнување јавна дебата преку публикации. Со Kosovo.report развиваме алатка со која одиме чекор понатаму, овозможувајќи им на граѓаните да пријавуваат проблеми во своите заедници и нивните пријави да стигнуваат до надлежните одделенија. Следниот чекор е пилотирањето на Kosovo.report во главниот град, Приштина. Така ќе можеме да ја тестираме платформата со граѓаните, да собереме повратни информации и да утврдиме што треба да се подобри.

ГВ: Како се променија вашите знаења, свесност и искуство во областа на дигиталната демократија и граѓанскиот простор благодарение на учеството во проектот?

ХД: Развојот на Kosovo.report ни овозможи да стекнеме искуство во создавање дигитална алатка преку која граѓаните можат да пријавуваат проблеми и да ги упатуваат до надлежните одделенија. Процесот вклучуваше и соработка со Општина Приштина во подготовките за пилот-фазата на проектот, што претставува поинаков вид ангажман од досегашната работа на Sbunker, која е насочена кон медиумите и јавната дебата. Нашата улога како центар за јакнење на капацитетите ни овозможи и поблиска соработка со поединечните добитници на грантови и други организации на граѓанското општество, запознавање со нивните проекти во областа на дигиталната демократија, како и со предизвиците со кои се соочуваат во своите заедници. Сите овие активности заедно го проширија искуството на Sbunker – од работа во областа на медиумите, анализите и јавната дебата до развој на дигитални алатки и поблиска соработка со организациите на граѓанското општество и јавните институции.

ГВ: Кои се највредните лекции и искуства што ги понесувате од овој проект?

ХД: Едно од највредните искуства беше развојот на нешто што треба да има непосредна примена во секојдневниот живот на луѓето. Со Kosovo.report применуваме поинаков пристап, развивајќи платформа што граѓаните ќе можат да ја користат во своите заедници за да комуницираат со надлежните институции. Работата на платформата ни помогна и подобро да разбереме што е потребно за една идеја за граѓанско учество да се претвори во нешто што навистина функционира во пракса. Активностите за јакнење на капацитетите и програмата за стручно усовршување дополнително го збогатија ова искуство, овозможувајќи ни да соработуваме со луѓе кои пристапуваат кон дигиталната демократија и граѓанското учество преку различни проекти и во различни контексти.

ГВ: Што следува понатаму? Како ќе ги примените стекнатите знаења и зајакнатите дигитални капацитети во вашата идна работа и во заедницата?