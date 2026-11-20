Ова интервју е дел од серијалот текстови посветени на работата на дел од добитниците на грантови во рамки на програмата „Digital Spark“, која се спроведува во рамки на проектот „Регионален механизам за поддршка на Источна Европа и Централна Азија (EECA)“. Проектот го спроведуваат Фондација Метаморфозис и TechSoup, во партнерство со CIVICUS и во рамки на Иницијативата за дигитална демократија (DDI), која ги опфаќа земјите од глобалниот Југ. Интервјуто се објавува на „Глобал Војсес“ врз основа на договор за споделување содржини.

Молдавија е релативно мала постсоветска држава со население од околу три милиони жители. Како земја без излез на море, таа дели долга граница со Романија и со Украина, која е погодена од војната. Со Романија го дели и истиот службен јазик. Територијата на денешна Молдавија некогаш била дел од Руската Империја, а подоцна и дел од Советскиот Сојуз, додека Русија и денес се меша во нејзините внатрешни работи.

Во Молдавија живее бројно население што зборува руски, а земјата се соочува и со проблемот на непризнатата територија Придњестровје, која всушност е под контрола на Русија. Истовремено, Молдавија има европски амбиции и во 2022 година официјално доби статус на земја кандидатка за членство во Европската Унија, по руската инвазија врз соседна Украина.

Последните парламентарни избори во земјата се одржаа во септември 2025 година. И покрај рекордниот обем на дезинформации од Русија и другите облици на мешање во изборниот процес, набљудувачите на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) ги оценија изборите како фер и демократски. Проевропската Партија за акција и солидарност (PAS) победи на изборите со тесно мнозинство.

Иницијативата поддржана преку програмата Digital Spark е апликацијата VotEDU, наменета за средношколците во Молдавија, која им дава одговори на основните прашања за изборите како демократска институција. Тоа го прави преку кратки интерактивни лекции, квизови, картички за учење и други лесно достапни формати, на три јазици: романски, руски и англиски. Токму оваа иницијатива е тема на оваа сторија од рубриката Spotlight.

Глобал Војсес разговараше со креаторот на апликацијата, Влад Гарбуз, за влијанието на програмата Digital Spark и за неговата иницијатива.

Глобал Војсес (ГВ): Кажете ни нешто повеќе за вашата организација и за причините поради кои одлучивте да се вклучите во проектот Digital Spark.

Влад Гарбуз (ВГ): Го започнав VotEDU, независен проект за граѓанско образование во Молдавија, со цел да им помогнам на младите да ја разберат демократијата пред да гласаат за првпат. Идејата се јави за време на хакатонот VOTech во Молдавија. Се приклучив на програмата Digital Spark затоа што сакав да ја претворам идејата во алатка што учениците ќе можат да ја користат во секојдневието, а наставниците да ја применуваат на часовите. Благодарение на проектот, успеав да ја изработам апликацијата и да почнам да ја тестирам со младите на кои им е наменета.

ГВ: Кој проблем или предизвик во вашата заедница ве поттикна да го започнете овој проект?

ВГ: Младите секојдневно се среќаваат со политика преку содржините што ги следат на социјалните мрежи, долго пред воопшто да излезат на гласање. Во Молдавија, многу млади на интернет наидуваат на неточни и манипулативни тврдења. Дополнително, имаат малку можности на едноставен начин да поставуваат прашања за изборите и да добиваат одговори што ќе им бидат разбирливи. Тоа ме поттикна да размислувам како граѓанското образование да им се доближи на младите токму во просторот каде што веќе го поминуваат своето време. VotEDU беше одговорот на тоа прашање. Апликацијата им нуди кратки лекции, едноставни објаснувања и активности на нивните телефони, овозможувајќи им да учат со сопствено темпо.

ГВ: Кои се клучните промени или активности што ги спроведовте за време на вашето учество во проектот?

ВГ: Во текот на програмата Digital Spark, VotEDU прерасна во апликација за граѓанско образование со девет тематски целини, 28 кратки лекции, квизови, интерактивни активности и речник со 136 граѓански поими. Содржините се достапни на романски, руски и англиски јазик. Се погриживме сите лекции да содржат точни и политички неутрални информации. Заштитата на приватноста на учениците беше еден од водечките принципи при осмислувањето на апликацијата. Подготвивме и краток прирачник за наставниците. VotEDU беше претставена на Дигиталниот самит во Молдавија во 2026 година, каде што неколкумина наставници и образовни работници изразија интерес да ја испробаат во училиштата. Во моментов, апликацијата се тестира со средношколци во Молдавија преку нејзината веб-верзија. Достапна е и на App Store, а верзијата за Google Play ќе биде објавена наскоро.

ГВ: Како вашето учество во проектот влијаеше врз корисниците и заедницата на која ѝ служите? Наведете конкретни примери.

ВГ: Повратните информации од наставниците укажаа на потребата од дигитални алатки што ќе го надополнат учебникот за изборно образование во Молдавија. VotEDU ги доближува овие теми до учениците преку формат што можат да го истражуваат на своите телефони. Средношколците вклучени во пилот-програмата ја користат апликацијата и ги споделуваат своите впечатоци. Нивните повратни информации ни даваат увид во тоа колку лесно можат да пристапат до информациите, а воедно покажуваат дека им се допаѓаат дизајнот на апликацијата, квизовите и илустрациите. Заедно со предлозите од наставниците, овие коментари ни помагаат да ги подобриме содржините и да го направиме користењето на апликацијата уште полесно и попријатно.

ГВ: Како се променија вашите знаења, свесност и искуство во врска со дигиталната демократија и граѓанскиот простор?

ВГ: Научив дека начинот на кој е осмислена една алатка за граѓанско образование е дел од пораката што ја пренесува. Ако апликацијата е тешка за разбирање, достапна само на еден јазик или не се грижи доволно за приватноста, може да ги исклучи токму луѓето до кои сака да допре. Работејќи на VotEDU, станав повнимателен во начинот на кој ги објаснувам темите поврзани со граѓанското образование. Секоја лекција треба да биде точна и непристрасна, а истовремено доволно едноставна за да може да се користи на телефон. Сега повеќе размислувам за тоа дали младите се чувствуваат слободни да поставуваат прашања и самостојно да формираат ставови, а не само за тоа дали информациите се достапни на интернет.

ГВ: Кои се најважните лекции и искуства што ги стекнавте од овој проект?

ВГ: Најважната лекција што ќе ја понесам со себе е дека треба да се почне порано. Младите треба да имаат можност да ја разберат демократијата уште пред да започне изборната кампања и да го привлече нивното внимание. Исто така, научив дека добрата идеја треба да се испроба со луѓето на кои им е наменета. Изработката на VotEDU беше само еден дел од работата. Сега учениците ја користат апликацијата и ни ги споделуваат своите впечатоци. Нивното искуство ќе ни помогне да утврдиме што функционира добро, што сè уште не им е доволно јасно и што треба да се измени.

ГВ: Што следува? Како ќе ги примените стекнатите знаења и развиените дигитални вештини?