Ова интервју е дел од серијалот текстови посветени на работата на дел од добитниците на грантови во рамки на програмата „Digital Spark“, која се спроведува во рамки на проектот „Регионален механизам за поддршка на Источна Европа и Централна Азија (EECA)“. Проектот го спроведуваат Фондација Метаморфозис и TechSoup, во партнерство со CIVICUS и во рамки на Иницијативата за дигитална демократија (DDI), која ги опфаќа земјите од глобалниот Југ. Интервјуто се објавува на „Глобал Војсес“ врз основа на договор за споделување содржини.

Во Турција, тим од двајца новинари и активисти за човекови права ја започна дигиталната публикација Prison Agenda („Затворска агенда“), со цел да известува за случувањата во затворите и затворскиот систем во земјата – информации кои често се кријат од турската јавност, но и од светот.

Како што објави Nordic Monitor во 2025 година, бројот на затвореници во Турција достигнал рекордно високо ниво. Според податоците на Генералната дирекција за затвори и притворски установи, на 1 септември 2025 година во турските затвори имало 419.194 лица. Од нив, 356.710 биле осуденици, а 62.484 лица биле во притвор и го чекале судењето. Оваа бројка го надминува официјалниот капацитет на затворите од 295.000 места и претставува огромен товар за казнено-поправниот систем во земјата.

И Le Monde во 2026 година објави дека извештај за состојбите во затворите во земјите членки на Советот на Европа, изработен по нарачка, покажал дека Франција и Турција имаат по 131 затвореник на 100 затворски места. Така, овие две земји се наоѓаат на прво место во Европа според пренатрупаноста на затворите.

За семејствата и блиските на лицата кои се во затвор, како и за националните и меѓународните организации и институции за човекови права, информациите што ги објавува Prison Agenda можат да бидат од исклучителна важност. Слична организација – Russia Behind Bars – работеше во Русија. Иако не функционираше исклучиво како медиум, таа добиваше писма од затвореници и нивните блиски, објавуваше вести за тортура и други повреди на човековите права и известуваше за тоа како стотици илјади затвореници биле регрутирани за да учествуваат во руската војна против Украина. За жал, организацијата мораше да ги прекине активностите во Русија поради прогонот од страна на режимот, но продолжува да ја информира јавноста од странство.

Активностите на граѓанските организации, како што е публикацијата Затвори и затвореници, се од огромно значење и за земјата и за светот. Нивната важна работа мора да продолжи, особено во еден од најзатворените и најнепроѕирните системи во светот.

Глобал Војсес разговараше преку е-пошта со еден од основачите на Prison Agenda, Ахмет Каврук.

ГВ: Кажете ни нешто повеќе за вашата организација и зошто решивте да се вклучите во проектот Digital Spark?

Ахмет Каврук (АК): Prison Agenda е дигитална публикација која објавува податоци за затворите во Турција, законските измени поврзани со затворите и повредите на човековите права во нив. Во својата работа се водиме од независен новинарски пристап, со фокус на човековите права.

Ја започнавме во јануари 2026 година. Нашата цел е сложените и расцепкани информации за затворите, кои често се тешко достапни, да ѝ ги доближиме на јавноста преку јасни и разбирливи содржини, но и да ги истакнеме човечките приказни што се кријат зад статистичките податоци.

Набргу по започнувањето во јануари, се најдовме пред важна одлука. Можевме да продолжиме како проект воден од ентузијазам, објавувајќи содржини само на турски јазик, што ќе беше полесно за одржување, но немаше да го искористиме целиот потенцијал на публикацијата. Другата можност беше да преминеме кон поинаков модел на работа, кој ќе бараше повеќе ангажман, но ќе ни овозможеше да допреме до поширока публика.

Токму во тој период, кога размислувавме како да продолжиме, наидовме на повикот за предлози во рамки на Digital Spark. Тоа беше една од ретките програми за поддршка што отвораат простор за иницијативи кои работат во специфични и често занемарени области, како што се затворите. Затоа подготвивме план, а со идејата дека би можеле да бидеме избрани за учество во Digital Sparks, почнавме да размислуваме за прашањето: „Како да ја развиеме Prison Agenda“?

Особено ни се допадна пристапот на Digital Spark, насочен кон посилно изразување на гласот на маргинализираните групи и поттикнување на граѓанското учество. Тоа што главните цели на проектот толку тесно се совпаѓаа со областа во која работиме беше пресудно за нашата одлука да се вклучиме во програмата.

ГВ: Кој проблем или предизвик во вашата заедница ве поттикна да го започнете овој проект?

АК: Во моментов сме тим од двајца. И двајцата имаме повеќе од 10 години искуство во работа и создавање содржини во областа на затворскиот систем, во различни улоги. Бевме свесни за сè поголемите проблеми во затворите во Турција. Преку волонтерската работа, професионалниот ангажман и нашите социјални мрежи, се обидувавме да ја подигнеме свеста за овие прашања.

Сепак, работата во оваа област ни ги откри не само проблемите, туку и еден значаен недостаток. Не постоеше независно тело што редовно ги следи случувањата во затворите и врз основа на податоци ја информира јавноста за нив. Податоците беа расцепкани, технички и често тешко достапни. Во меѓувреме, интересот на медиумите обично се зголемуваше само кога ќе се донесеше нов закон или ќе се случеше некој инцидент што привлекуваше големо внимание.

Врз основа на нашето новинарско искуство и искуството во следењето на состојбите со човековите права, верувавме дека можеме да го надоместиме овој недостаток. Затоа ја започнавме Prison Agenda, со цел постојните информации да ѝ ги претставиме на јавноста на јасен и разбирлив начин, со фокус на човековите права.

ГВ: Кои се главните промени и активности што ги спроведе вашата организација за време на учеството во проектот?

АК: Најзначајната промена за нас во текот на проектот беше започнувањето со објавување содржини на два јазика. Со воведувањето на англискиот јазик, успеавме да допреме до поширока публика, надвор од постојната публика што ја имавме на турски јазик и да стапиме во контакт со сосема поинаква група читатели. Повратните реакции од оваа нова публика дополнително ја зајакнаа нашата верба во потенцијалот на проектот.

Иако на почетокот имавме само еден електронски билтен, со текот на времето ја проширивме понудата и го зголемивме бројот на редовни билтени на три. Денес, Prison Agenda прерасна од публикација што споделува вести во целосно развиен дигитален медиум што создава истражувачки стории, анализи на податоци, визуелизации на податоци, тематски содржини и авторски текстови.

Оваа трансформација е во согласност со првичните цели на проектот – објавување содржини на два јазика и создавање содржини засновани врз податоци. Во првите шест месеци, билтените на турски и англиски јазик достигнаа вкупно 435 претплатници.

ГВ: Како вашето учество во проектот влијаеше врз корисниците на вашата организација и заедницата на која ѝ служите? Наведете конкретни примери.

АК: Нашите публикации на турски јазик главно ги следат медиумите, пратениците и граѓанските организации, а забележавме дека публикациите на англиски јазик привлекуваат внимание и кај дипломатските претставништва на различни земји, како и кај претставници на меѓународни институции. Ова беше значаен исчекор за нас, бидејќи ни овозможи да ја подигнеме свеста за состојбите во затворите во Турција во пошироки меѓународни кругови.

Во текот на проектот добивме предлози за соработка од различни организации и групи. Се зголеми бројот на новинарски текстови во кои се цитираат нашите податоци и содржини, со што се зголеми и видливоста на Prison Agenda. Покрај тоа, почнавме да им даваме совети на новинарите што известуваат за затворите во врска со податоците, изворите и содржините.

На овој начин, информациите што ги создаваме не остануваат достапни само за нашите читатели, туку се споделуваат и пошироко. Се надеваме дека мрежата од читатели и засегнати страни што ја изгради Prison Agenda ќе придонесе за подигнување на свеста за правата на затворениците и потребата од хумани услови во затворите. Всушност, целта на проектот беше да се зајакнат граѓанскиот надзор и отчетноста преку олеснување на пристапот до информации.

ГВ: Како се променија вашите знаења, свесност и искуство во врска со дигиталната демократија и граѓанскиот простор благодарение на учеството во проектот?

АК: Затворите, по својата природа, се прилично затворена област на работа, која има малку допирни точки со многу други области поврзани со човековите права. Поради тоа, не секогаш имаме можност да соработуваме со други граѓански организации.

Една од најзначајните можности што ни ги отвори Digital Spark е да бидеме дел од заеднички простор со различни граѓански организации и непосредно да се запознаеме со нивната работа. Запознавме групи што работат на прашања надвор од нашата област, применуваат поинакви методи или се на самиот почеток од својот развој. Овие средби ни овозможија да разменуваме знаења и да ја погледнеме сопствената работа од поинаква перспектива.

Едно од најзначајните сознанија до кои дојдовме во текот на овој процес е дека граѓанското општество е многу поголемо и пошироко отколку што претходно си замислувавме. Бидејќи Prison Agenda работи во многу специфична област, сфативме дека понекогаш сме ограничени на нашиот непосреден круг. Сепак, Digital Spark ни покажа дека граѓанскиот простор е многу поширок и дека постојат многу повеќе области во кои различните заложби и борби можат да се преплетуваат.

ГВ: Кои се највредните лекции и искуства што ги стекнавте во текот на овој проект?

АК: Digital Spark беше првата програма од која добивме поддршка. Иако претходно, како дел од тимови, бевме вклучени во различни проекти, ова беше првпат да учествуваме во проект за кој целосната одговорност беше директно на нас. Затоа, ова за нас беше и ново искуство од кое многу научивме.

Токму тој дел ни претставуваше најголем предизвик. Научивме дека еден проект не се сведува само на создавање содржини и спроведување активности, туку подразбира и управување со буџетот, административни постапки, известување и преземање одговорност.

Една од најконкретните работи што ги научивме во текот на овој процес беше финансиското известување. Иако претходно имавме ограничено искуство во оваа област, спроведувањето на постапките за финансиско известување што ги бараше проектот ни овозможи да стекнеме драгоцено практично искуство.

Оттука, Digital Spark не беше само проект преку кој ги унапредивме капацитетите на Prison Agenda за создавање и објавување содржини, туку и значајно искуство во преминот од мал тим кон организација што може самостојно да функционира, да управува со своите обврски и да планира за иднината.

ГВ: Што следува понатаму? Како ќе ги примените стекнатите знаења и развиените дигитални капацитети во вашата идна работа и во заедницата?

АК: Иако сме многу млада организација, имаме подеднакво голем ентузијазам и желба за работа. Пред нас има многу можности што можат да нè одведат во различни насоки, како и идеи што едвај чекаме да ги развиеме.

На пример, во моментов работиме на усовршување на проектот за јавна база на податоци за затворите, а подготвуваме и обука за новинарство посветено на затворите, која треба да се одржи на почетокот на следната година. Располагаме со голем број различни збирки податоци што сакаме да ги направиме достапни за пошироката јавност. На подолг рок, планираме и да го прошириме опсегот на теми што ги покриваме и подлабоко да ги обработуваме областите на кои работиме.

Сметаме дека сè уште не сме ги достигнале границите на она што природно можеме да го постигнеме. Дигиталните капацитети што ги развивме преку Digital Spark ни отворија значителен простор за понатамошно проширување на нашата работа. Во блиска иднина, планираме стекнатите знаења и искуства да ги искористиме за да им дадеме приоритет на читателите, подобро да ги разбереме нивните потреби и нивните повратни реакции да ги вклучиме во нашата уредувачка стратегија.

Нашата цел е Prison Agenda да прерасне во платформа што ќе создава повеќе содржини и ќе им овозможи на повеќе луѓе да пристапат до информации за затворите, а притоа ќе поврзува различни засегнати страни.