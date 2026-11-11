Ова интервју е дел од серијалот текстови посветени на работата на дел од добитниците на грантови во рамки на програмата „Digital Spark“, која се спроведува во рамки на проектот „Регионален механизам за поддршка на Источна Европа и Централна Азија (EECA)“. Проектот го спроведуваат Фондација Метаморфозис и TechSoup, во партнерство со CIVICUS и во рамки на Иницијативата за дигитална демократија (DDI), која ги опфаќа земјите од глобалниот Југ. Интервјуто се објавува на „Глобал Војсес“ врз основа на договор за споделување содржини.

Напредокот на Киргистан во создавањето инклузивна и пристапна средина за лицата со попреченост и натаму е ограничен, иако поминаа седум години од ратификацијата на Конвенцијата на Обединетите нации (ОН) за правата на лицата со попреченост во 2019 година.

И покрај законската обврска да преземе мерки за отстранување на правните и физичките бариери и да им овозможи на лицата со попреченост самостојно да учествуваат во општествениот и економскиот живот, владата не ѝ го даде на оваа обврска приоритетот што го бара заедницата на лицата со попреченост во земјата.

Во вакви околности, за да се бара одговорност од владата, потребно е да се соберат докази за тоа колкав дел од физичката инфраструктура сè уште е непристапен за повеќе од 218.000 лица со попреченост во земјата, односно околу три проценти од населението.

Една од организациите што ја предводат оваа иницијатива во Киргистан е јавниот фонд „Оазис“, кој ја документира непристапноста на физичката инфраструктура во главниот град Бишкек, со помош на лица со попреченост кои ги проверуваат објектите врз основа на сопственото искуство. Глобал Војсес спроведе писмено интервју со претставници на „Оазис“ за да дознае повеќе за оваа активност, која се реализира во рамките на проектот Digital Sparks. Интервјуто е редактирано заради поголема јасност и концизност.

Глобал Војсес (ГВ): Кажете ни повеќе за вашата организација и зошто одлучивте да се вклучите во проектот Digital Sparks.

Оазис (O): „Оазис“ е киргистанска граѓанска организација, основана во 2003 година, која работи на создавање инклузивни заедници во кои секој може да учествува и да го оствари својот потенцијал. Се приклучивме кон проектот затоа што знаеме дека не може да се изгради инклузивен град без да се слушнат луѓето кои секојдневно се соочуваат со неговите бариери. Во Бишкек забележавме дека за пристапноста се дискутира преку политики и претпоставки, додека реалните искуства на луѓето во голема мера остануваат невидливи. Сакавме да го промениме тоа и со помош на податоци, да ја направиме исклученоста видлива и мерлива и да биде невозможно да се занемари. Благодарение на Digital Sparks ја создадовме Лабораторијата за податоци Оазис (Oasis Data Lab), преку која ги обединивме податоците собрани од граѓаните, дигиталното мапирање, раскажувањето приказни и застапувањето. Нашата цел не беше само да создадеме мапа, туку да изградиме мост меѓу секојдневните искуства на луѓето и носењето јавни одлуки, претворајќи ги пречките со кои се соочуваат секојдневно во докази што можат да поттикнат промени.

ГВ: Кој проблем или предизвик во вашата заедница ве поттикна да го започнете овој проект?

O: Проектот произлезе од еден конкретен проблем: лицата со попреченост се соочуваат со бариери низ целиот Бишкек, но тие не се документираат систематски. Јавниот превоз, влезовите во објектите, рампите, тоалетите, ознаките и другите елементи на урбаната средина можат да го отежнат секојдневното учество во општествениот живот. Сепак, без веродостојни податоци што редовно се ажурираат, овие проблеми лесно остануваат незабележани. Киргистан ја ратификуваше Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост во 2019 година, но сè уште постои јаз меѓу формалните заложби и пристапноста во секојдневниот живот. Претходните процени беа ограничени и не овозможија создавање јавна евиденција што постојано ќе се ажурира и ќе служи за следење на напредокот. Затоа тргнавме од едно едноставно начело: за да се подобри пристапноста, најнапред треба да се измери. Притоа, лицата кои секојдневно се соочуваат со овие бариери треба непосредно да учествуваат во собирањето докази за нив.

ГВ: Кои се главните промени што ги воведе вашата организација и активности што ги спроведе во текот на учеството во проектот?

O: Преку Digital Sparks ја развивме Лабораторијата за податоци Оазис во поорганизиран простор за дигитално граѓанско учество. Обединивме повеќе од 30 млади луѓе, меѓу кои лица со телесна попреченост, слепи лица и лица со слаб вид, глуви лица, граѓански активисти и урбани експерти. Организиравме работилници за правата на лицата со попреченост, инклузивноста, дигиталното застапување, собирањето податоци, мапирањето и раскажувањето приказни. Една од поважните практични промени беше вклучувањето на UrbanEyes во нашата работа. Преку оваа апликација, учесниците можат да ја проценуваат пристапноста на објектите со помош на геолокација, фотографии, прашалници и стандардизирани показатели за пристапност. Потоа, веб-платформата ги прикажува овие информации преку интерактивна мапа, филтри, топлински мапи и индекси на пристапност. Најважно од сè, проектот ни овозможи да преминеме од собирање поединечни поплаки кон создавање структурирани и споредливи податоци од граѓаните, кои можат да послужат како основа за застапување, дијалог со властите и урбанистичко планирање засновано врз докази.

ГВ: Како учеството во проектот влијаеше врз корисниците на вашата организација и врз заедницата на која ѝ служите? Наведете конкретни примери.



O: Еден од најзначајните резултати е промената во улогата на учесниците: тие веќе не се само корисници, туку и истражувачи, дигитални набљудувачи и активни чинители во граѓанското општество. Досега, учесниците проценија 350 објекти низ Бишкек и ги претворија своите согледувања во геореференцирани податоци за мапата на пристапност на градот. Резултатите јасно ја покажуваат големината на проблемот: кај 60,3 проценти од проценетите објекти е утврдена некаква пречка поврзана со пристапноста на рампите – или воопшто нема рампа или постојната рампа е тешка за користење или не ги исполнува потребните услови. Проектот им овозможува на учесниците да ја споредуваат пристапноста во различни градски општини и кај различни видови објекти, наместо да се потпираат само врз поединечни поплаки. Исто толку важно е што учесниците учат како да ги претстават наодите преку дигитално раскажување приказни и застапување. Нивните лични искуства сега се претвораат во систематизирани докази што можат непосредно да им се презентираат на носителите на одлуки и да послужат како аргумент за конкретни подобрувања.

ГВ: Како учеството во проектот влијаеше врз вашите знаења, свесност и искуство во областа на дигиталната демократија и граѓанскиот простор?

O: Проектот го промени нашето разбирање за дигиталната демократија. Претходно, на дигиталните алатки гледавме главно како на средства за истражување, комуникација и застапување. Преку Digital Sparks ја увидовме нивната подлабока демократска вредност: дигиталната демократија може да го промени не само начинот на кој се споделуваат информациите, туку и тоа кој ги создава, чии гласови се слушаат и кој учествува во донесувањето одлуки. Партиципативното мапирање ни покажа дека технологијата може да го приближи процесот на собирање докази до самите заедници. Луѓето можат да ги документираат бариерите со кои се соочуваат, да ги направат видливи и да ги искористат собраните докази за да бараат промени. Научивме и дека дигиталната демократија мора да биде пристапна, безбедна и заснована врз човековите права. Уште поважно, сфативме дека со сè поголемата дигитализација на општеството, традиционалните форми на учество веќе не се доволни. Дигиталната демократија отвора можност за поголема инклузивност, поодговорно постапување и поефикасно граѓанско учество.

ГВ: Кои се највредните лекции и искуства што ги стекнавте од овој проект?

O: Највредната лекција што ја научивме е дека начелото „Ништо за нас без нас“ треба да се применува не само при креирањето политики, туку и при собирањето докази врз кои тие политики се засноваат. Личното искуство може да открие работи што би можеле да останат незабележани при вообичаена процена. На пример, листата за проверка може да покаже дека некој објект има рампа, но лице кое користи инвалидска количка може да укаже дека рампата е премногу стрмна, лизгава, тесна, нема ракофати или сè уште не овозможува самостоен пристап. Научивме и дека податоците треба постојано да се ажурираат. Пристапноста не може да се измери само еднаш и потоа да се смета дека проблемот е решен – информациите треба редовно да се обновуваат и да се поврзат со активностите за застапување. На крај, самите податоци не носат промени. Нивната вредност доаѓа до израз кога веродостојните докази ќе се поврзат со раскажувањето приказни, лидерството на заедницата, јавната комуникација и структуриран дијалог со институциите. Токму оваа комбинација ги претвора информациите во граѓанска моќ.

ГВ: Што следува понатаму? Како ќе ги примените стекнатите знаења и дигитални капацитети во вашата идна работа и во заедницата?