Ова интервју е дел од серијалот текстови посветени на работата на дел од добитниците на грантови во рамки на програмата „Digital Spark“, која се спроведува во рамки на проектот „Регионален механизам за поддршка на Источна Европа и Централна Азија (EECA)“. Проектот го спроведуваат Фондација Метаморфозис и TechSoup, во партнерство со CIVICUS и во рамки на Иницијативата за дигитална демократија (DDI), која ги опфаќа земјите од глобалниот Југ. Интервјуто се објавува на „Глобал Војсес“ врз основа на договор за споделување содржини.

Студентите во Северна Македонија не се меѓу најзадоволните групи граѓани: според истражување од 2026 година, повеќе од 76 проценти од студентите размислуваат за иселување. Како главни причини за тоа ги наведуваат „квалитетот на живот“ и „можноста да најдат работа соодветна на нивните стручни квалификации“.

Но, што ако самите студенти можат да го променат тоа? За среќа, во Северна Македонија има луѓе кои решиле да ја преземат работата во свои раце и да им помогнат на студентите да остварат подобар квалитет на живот – не само за себе, туку и за многу други млади луѓе.

На почетокот, Гоше Николов, кој и самиот тогаш бил студент, го основал студентскиот медиум „Студентарија“ на Инстаграм, првично како платформа за забава на која студенти од целата земја споделувале мемиња поврзани со студирањето и актуелните случувања. Денес, овој медиум има над 65.000 следбеници, што е значителна бројка за земја со 53.000 студенти.

Во моментот на спроведување на интервјуто за „Глобал Војсес“ преку Зум, Николов веќе има деветгодишно искуство во водењето на најуспешниот студентски медиум во земјата. Заедно со својот тричлен тим, тој ја покренал и платформата „Дигитален студентски глас“, која им овозможува на студентите од цела Северна Македонија анонимно да пријавуваат проблеми поврзани со високото образование и студентскиот живот. Оваа платформа ја реализирале со поддршка од грант во рамки на Иницијативата за дигитална демократија (Digital Democracy Initiative).

Николов има широка насмевка и самоуверен настап. На прашањата одговара јасно и концизно, со сигурност што може да се стекне само по долгогодишно практично искуство.

Разговорот го започнуваме со приказната за настанувањето на „Студентарија“.

Глобал Војсес (ГВ): Можете ли накратко да ни раскажете за вашиот студентски медиум? Како започна неговата приказна? Како успеавте да стекнете толку многу следбеници и да поттикнете толкава интеракција со публиката? Дали сте присутни само на Инстаграм?

Гоше Николов (ГН): „Студентарија“ започна во 2017 година, кога и самиот сè уште бев студент. Ја создадов во мојата соба во студентски дом во Скопје. Во тоа време, Инстаграм стануваше сè попопуларен меѓу студентите во Северна Македонија, но немаше македонска страница на Инстаграм наменета конкретно за студенти. Затоа решив да создадам една таква страница, а името „Студентарија“ го доби сосема спонтано. Го носи и денес. На почетокот, идејата беше многу едноставна. Сакавме да создадеме место каде што студентите ќе можат да споделуваат забавни содржини во кои ќе се препознаат. На пример, мемиња, смешни видеа, секојдневни објави и ситуации од студентскиот живот. Воопшто не можев да замислам дека еден ден „Студентарија“ ќе прерасне во она што е денес. Со текот на времето, бројот на следбеници постојано растеше, што, според мене, покажа дека постои вистинска потреба од ваков простор. Со почетокот на пандемијата на КОВИД-19, во 2020 година, почнав повеќе да се фокусирам на реалните проблеми и предизвици со кои се соочуваат студентите во Северна Македонија. Студентите почнаа да ни се обраќаат со прашања, да бараат информации и да ги споделуваат своите проблеми, бидејќи честопати не можеа да ги добијат потребните информации или поддршка на друго место. Тогаш навистина сфатив дека „Студентарија“ може да има многу поголема улога во животот на студентите и младите луѓе во нашата земја. Мислам дека главните причини поради кои младите останаа со нас сите овие години се нашата отвореност, транспарентност, креативност, доследност и, секако, достапност. Студентите во Северна Македонија знаат дека можат директно да ни се обратат, дека ги слушаме и дека „Студентарија“ навистина се гради врз основа на нивните искуства и потреби.

ГВ: Сметате ли дека „Студентарија“ и понатаму ќе остане присутна само на Инстаграм или планирате да се проширите и на други платформи?

ГН: Засега сме присутни само на Инстаграм, бидејќи тоа е главната платформа на која младите и нашата целна публика го поминуваат времето. Сепак, планираме да го прошириме нашето присуство и на други платформи. Веќе работиме на изработка на веб-страница, а развивме и дигитална платформа преку која студентите можат да пријавуваат проблеми.

ГВ: Чија беше идејата да се создаде ваква платформа?

ГН: Би рекол дека идејата за создавање систем за дигитален студентски глас произлезе сосема природно од самите студенти. Тие почнаа да ја доживуваат „Студентарија“ како безбеден простор, бидејќи ни пишуваа во приватните пораки на Инстаграм и ни раскажуваа за проблемите со кои се соочуваат на факултетите, во студентските домови, со учебниците, јавните услуги и во многу други аспекти од студентскиот живот. И самиот бев студент и едноставно не можев да ги игнорирам тие пораки кога гледав дека се случува нешто важно. Се обидувавме да ги направиме овие проблеми видливи за јавноста, да отвориме дискусии, да бараме одговори од универзитетите или едноставно да им овозможиме на студентите некаде да го искажат својот глас. Така, со години, сите овие пријави пристигнуваа во нашето сандаче на Инстаграм, кое е еден од главните канали преку кои секојдневно комуницираме со студентите. Но, во еден момент сфативме дека ни треба многу поорганизиран начин за собирање, категоризирање и следење на проблемите на студентите во Северна Македонија. Така се роди идејата за „Дигитален студентски глас“.

ГВ: Претпоставувам дека проблемите со кои се соочуваат студентите се повеќе или помалку слични во различни земји, но можете ли да ни посочите неколку примери што особено ви останале во сеќавање?

ГН: „Дигитален студентски глас“ постои од април годинава, а меѓу најчестите проблеми пријавени во изминатите неколку месеци, би ги издвоил доцнењето на исплатите на државната студентска помош и лошите услови за живот во студентските домови низ земјата. На пример, студентите пријавуваа дека во студентските домови нема топла вода, а понекогаш дури ни електрична енергија, како и проблеми со глодари и инсекти. Добивавме и пријави за несоодветен или неправеден однос од страна на професорите, проблеми со оценувањето и полагањето испити, како и со јавниот превоз во Скопје. Би рекол дека пријавите опфаќаат навистина широк спектар проблеми – од секојдневните услови за живот до многу пошироки прашања поврзани со квалитетот на високото образование во Северна Македонија и односот на институциите кон студентите.

ГВ: Што се случува кога овие проблеми ќе се појават на платформата, односно кога студентите ќе ги пријават? Што се случува со нив потоа? Дали следите дали проблемите се решаваат или остануваат нерешени? Дали се доаѓа до некакви решенија? Објаснете ни како функционира целиот процес.

ГН: Ќе се обидам да го објаснам процесот накратко. Прво, го споделуваме линкот на нашата страница на Инстаграм, бидејќи тоа е главниот канал преку кој комуницираме со студентите. Кога студентите пријавуваат проблеми преку „Дигитален студентски глас“, прво избираат категорија. Проблемот може да се однесува на дискриминација, стипендии или учебници, студентски прашања или превоз. Потоа опишуваат што се случило и каде, а пријавата пристигнува кај нас преку безбедна платформа што овозможува анонимно пријавување. На секои неколку дена, нашиот тим ги проверува пријавите, ги организира и категоризира, а потоа бараме да утврдиме дали постојат одредени обрасци. Врз основа на тоа, разгледуваме што можеме да преземеме. Во зависност од проблемот, тоа може да значи објавување на нашата страница на Инстаграм и подигање на јавната свест, контактирање на надлежната институција, барање официјален одговор или посочување на поширок проблем што засега голем број студенти. Нашата цел не е само да собираме поплаки, туку индивидуалните искуства на студентите да ги претвориме во докази што можат да послужат за застапување и поттикнување промени. Ако сакате, можам да споделам и неколку примери за тоа што сме презеле во изминатите месеци, доколку сметате дека би било корисно.

ГВ: Да, секако.

ГН: Има еден многу интересен пример што го покажува потенцијалот на ваквиот пристап. Станува збор за студентски дом во Охрид. Студенти од Охрид пријавија дека веќе неколку дена живеат во студентски дом без електрична енергија. Замислете да сте студент, да живеете и студирате во студентски дом, а со денови да немате струја. Без струја немале ниту топла вода, а храната што им ја обезбедувале била целосно несоодветна. Кога дознавме за ситуацијата преку „Дигитален студентски глас“, почнавме да објавуваме информации за проблемот и да бараме одговорност од надлежните институции. По нашите објави, за случајот почнаа да известуваат големите медиуми, телевизиските и радиостаниците, како и онлајн медиумите. Тоа создаде силен притисок во јавноста, по што институциите конечно презедоа одговорност. По овој случај, директорот на студентскиот дом во Охрид поднесе оставка. За мене, овој пример покажува колку е важно индивидуалните искуства на студентите да се поврзат со медиумското внимание и, секако, со барањето одговорност од институциите.

ГВ: Претпоставувам дека немате голем тим. Како успевате да се справите со сите овие барања? Дали сте се обиделе да влијаете врз други демократски институции или да ги вклучите во овие активности, како што се политичките партии, на пример, или претставниците на локалната самоуправа?

ГН: Да, што се однесува до тимот што стои зад „Дигитален студентски глас“, во моментов сме тројца во тимот на „Студентарија“. Секако, ги вклучуваме и институциите, вклучително и демократските институции, кога ќе утврдиме дека студентите се соочуваат со одредени проблеми. Досега сме контактирале со различни институции, меѓу кои Министерството за образование и наука, Собранието, како и управите на студентските домови, на пример, оние што се надлежни за студентските домови во Охрид. Би рекол дека не е лесно, но знаеме дека нашата работа им помага на голем број студенти. Тоа ни дава мотивација и нè поттикнува да продолжиме.

ГВ: Кои се вашите планови за медиумот и за платформата?

ГН: „Студентарија“ ќе продолжи да постои за студентите и заедно со нив. Во моментов сум главен уредник на нашиот медиум, но постојано соработуваме со студенти. „Студентарија“ не стана ова што е денес само благодарение на мене. Ја градевме заедно со безброј студенти од Северна Македонија во текот на деветте години од нејзиното постоење. Истовремено, како што кажав на почетокот, Инстаграм е нашата главна платформа и, според мене, нашата комфорна зона, бидејќи тоа е и комфорната зона на студентите и на нашата публика. Сепак, дефинитивно истражуваме и други формати и простори во кои „Студентарија“ може да се развива и како медиумска платформа и како начин за споделување информации и поттикнување на младите да бидат одговорни и општествено ангажирани. Морам да бидам искрен, откако ја развивме платформата „Дигитален студентски глас“ и видовме колку пријави ни испраќаат студентите, морам да кажам дека, за жал, бев непријатно изненаден. Не бев свесен дека проблемите на студентите во Северна Македонија се толку многу поголеми отколку што претпоставував. Од она што го гледаме секој ден и од она што секојдневно го читам, јасно е дека ни претстои уште долг пат. Секако, планираме да останеме тука, да се залагаме за промени и да бараме тие да се случат во земјата.

ГВ: Дали сметате дека го трансформирате вашиот медиум во граѓанска организација, односно невладина организација што се залага за правата на студентите или можеби дури и во политичка партија?

ГН: Во однос на начинот на кој функционира „Студентарија“ денес, мислам дека сме комбинација од страница на Инстаграм, медиум и граѓанска организација. Знаете, формално не сме регистрирани како граѓанска организација, но она што го работиме всушност допира до работата на новинарите, активистите, па дури и на институциите. Постојат различни начини на кои еден млад човек може да биде активен во општеството: преку политичка партија, во рамките на институциите, како активист, преку граѓанска организација или како новинар во медиум. Мислам дека ние го најдовме нашиот глас на Инстаграм. Не мора да бидете член на политичка партија за да придонесете за промени во земјата. Тоа е нешто што го научив од досегашното искуство.

ГВ: Ви благодариме многу што одвоивте време за разговор со нас. Ви посакуваме сè најдобро Вам лично, на вашиот тим и на вашата организација, како и на студентите во Северна Македонија.